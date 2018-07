Herečka škemrala, aby se před kamerou nemusela svlékat. Musela a pak se chtěla propadnout do země

Anežka Rusevová povyprávěla o natáčení milostné scény v Atentátu. Video: TV Nova

Zkušenosti s milostnými scénami už Anežka má, navíc prý nepatří k herečkám, které by s tím dělaly potíže. „Když to musí být, tak to prostě zahraju. Ale myslím, že nikdo si takové scény vyloženě neužívá. Ptala jsem se tenkrát pana režiséra, jestli je to vážně nutný a musí to být. Škemrala jsem alespoň o spodní prádlo, ale neprošlo to. Muselo to být!“ sdělila, že byl Jiří Chlumský neoblomný.

Scéna se pak herečce připomněla ještě dlouho po jejím vzniku. „Na dotočné jsem se představovala s jedním střihačem a on povídá: ‚Vy mě neznáte, ale já vás znám velice důvěrně‘. To je pak blbá situace. Střihače na place herec nevidí, ale on vidí všechno. Fakt všechno! To jsem zrudla a myslela jsem, že se propadnu do země,“ směje se dnes herečka. ■