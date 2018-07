Nesnáze na Blízkém východě: Milan Peroutka chtěl vidět Mrtvé moře. Měl autonehodu

Zpěvák se pochlubil snímky z cest. Foto: Super.cz/Instagram M.Peroutky

„Za několik dní jsme toho museli stihnout moc, ale je pravda, že jsem už na letišti vyslovil přání vidět Mrtvé moře. Z hlavního města je to asi hodinka cesty a už to skoro vypadalo, že se nám nakonec nepoštěstí,“ prozradil Super.cz Milan s tím, že cesta k moři byla náročná. „První den se to nestihlo, ten další jsme po výjezdu bourali a taxikář nás odmítal na místo dovézt, a když jsme se tam nakonec dostali, už se zavíralo, protože po západu slunce už do vody nikoho nepustí,“ řekl Milan, jehož auto se prý srazilo s místním autobusem.

Nakonec ale vše dobře dopadlo. „Byli jsme nekompromisní, plavčíkovi jsme řekli, ať nás tam klidně zavře a já jsem si udělal aspoň to selfíčko. Teda těsně předtím, než se mi seknul telefon, a než se mi ta sůl s trochou vody dostala do očí,“ prozradil zpěvák, který se v rámci projektu věnuje osvětové kampani Because I hear I live, pro kterou s bratrem Honzou Peroutkou a ředitelkou organizace Dagmar Herrmannovou složili stejnojmenný song.

„Má za cíl stát se mezinárodní hymnou pro děti, co podporujeme, a natáčíme ho v hlavních světových jazycích společně s místními zpěváky a neslyšícími dětmi. Vznikají i videoklipy, které s námi natáčí další člen výpravy, kameraman Aleš Vašíček. Já už mám za sebou anglickou část, ruskou v Kazachstánu, arabskou v Jordánsku a ani ne za dva týdny odlétáme do Číny, kde na mě čeká ten pomyslný highlight, a to bude čínská verze,“ svěřil Peroutka, který se pilně připravuje. ■