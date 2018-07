Britka si zle opařila silikonový dekolt: Má strach, že paráda za 147 tisíc je navždy zničená

Devětadvacetiletá Britka si opařila dekolt. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Úpravu prsou podstoupila dnes devětadvacetiletá Nadine ve svých osmnácti letech a stála ji pět tisíc liber, což je při aktuálním kurzu asi 147 tisíc korun. O parádu ji připravila hloupá nehoda, po níž její prsa zůstala zarudlá a zjizvená.

„Lahev s vroucí vodou jsem si dala k tělu a rukou chtěla vypustit vzduch. Tak se stalo, že voda vytekla. Protože jsem měla tričko s výstřihem, vytekla mi přímo do dekoltu - ale nejdřív jsem si myslela, že jen na oblečení. Rychle jsem se svlékla a všimla si, že má kůže se na dekoltu začíná rozpouštět,“ popsala.

Poté vyhledala lékařskou pomoc, v nemocnici si ji nechali přes noc na pozorování. „Dohromady jsem se dávala tři týdny, ale pořád jsem ošklivě zjizvená a bojím se, že můj dekolt je navždycky zničený. Byla jsem vyděšená, že spáleniny budou tak zlé, že to zničí silikony pod kůží, ale naštěstí se tak nestalo,“ dodala blondýna s tím, že „chtěla být dobrou snoubenkou“. Lahev totiž připravovala pro svého partnera. Svatbu plánují na příští rok. „Doufám, že to do té doby bude lepší,“ dodala. ■