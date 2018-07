Michal David oslavil narozeniny ve velkém stylu: S manželkou vyrazil na dovolenou a boduje v německé hitparádě

Michal David s manželkou Marcelou Foto: archiv M. Davida

V sobotu oslavil své narozeniny a dostal opravdu nevšední a unikátní dárek. Píseň "Už svítá", kterou nazpíval společně se zpěvačkou Markétou Konvičkovou, (24) slaví historický úspěch v zahraničí. Německá hitparáda Dance Chart je jednou z nejpopulárnějších v Evropě. Duet Michala Davida a Markéty Konvičkové Daylight "Už svítá" se vyhoupl na 16. místo v kategorii Pop Chart. Na dalších příčkách za sebou nechali tak slavné hvězdy jako jsou např. Jennifer Lopez či Demi Lovato.

Sám Michal David toto považuje za historický úspěch. "Je to neuvěřitelné, tohle jsme opravdu nečekali. V této hitparádě můžou hlasovat lidé z celého světa a my jsme rádi, že se jim náš duet líbí. Tohle se nepovedlo žádnému českému interpretovi skoro 40 let. Věříme, že se posuneme ještě o pár pozic výše. Takový narozeninový dárek mě opravdu hodně potěšil," říká o významném hudebním úspěchu Michal David.

Ten si nyní ještě chvíli bude užívat sluníčka a pohody, aby již za necelý týden byl připraven a odpočatý na další koncerty, které ho čekají v rámci jeho Open Air Tour. ■