V 29 letech už má protézu: Zpěvák přišel o horní čtyřku, na vystoupení používá zubní náhradu

Peter Pecha přišel o zub. Super.cz

Ne že by se tím chlubil, ale prozradil to náhodou na víkendovém soustředění soutěže Muž roku, kde vystupoval. "Zub mi vytrhli před deseti dny a teď čekám na implantát, což bude trvat minimálně dva měsíce, než se rána zahojí. Musím si dávat pozor na úsměv a naštěstí mám takovou maličkou nandávací protézu, když hraju nebo zpívám, aby to nebylo vidět," zkouší už ve svých devětadvaceti to, co obvykle mívají pánové až v důchodovém věku.

Nechtěli jsme Petra trápit povídáním o chybějícím zubu dlouho, tak jsme ho nechali, aby se pochlubil i pro něj příjemnějšími novinkami. Petr kromě toho, že zkouší další muzikály, připravuje i singl se svojí kapelou. "Bude ho produkovat Jan Muchow, na tuhle práci se hrozně těším. Venku by měl být začátkem podzimu," pochlubil se.

Připravuje také svatbu s přítelkyní, kterou v zimě požádal o ruku. "Teď řešíme organizační věci. Vůbec jsem si neuvědomil, kolik je s tím práce a povinností. Ale těšíme se na to a věřím, že si to užijeme," uzavřel Peter. ■