12 nejkrásnějších pánů Česka: Prohlédněte si adepty na Muže roku v plavečkách, které neskrývají skoro nic

Finálová dvanáctka Muže roku 2018 Herminapress

Mají ještě měsíc a jeden týden na to, aby předvedli nejen to, jak vypadají, ale i to, co umí. Dvanáctka finalistů 19. ročníku soutěže Muž roku má za sebou prodloužený víkend, kde už se připravovali na vyhlašovací večer, který proběhne 24. srpna v náchodském divadle.