České Barbie začíná tento týden kolotoč plastik: Víme, co si výstřední Gabriel Jiráčková nechá upravit

Gabriel Jiráčková alias česká Barbie se chystá na další zákroky.

"Jako první půjde na řadu zúžení oblasti mezi čelistí a krkem, výplň lícních kostí a konturing celého obličeje. Vyplní se botoxem a kyselinou hyalurinovou místa, kde je buď něco navíc, nebo naopak něco schází," řekla Super.cz Gabriel.

Obavy ze zákroků nemá, mnohem více se bojí toho, který bude následovat později. "Nejvíc se bojím zubaře. Jako dítě jsem si vyrazila jedničku i s kořenem, přerazila si zbytek, měla jsem problémy a celé dětství jsem trávila u zubaře. Zubaře ráda nemám, bojím se hodně. Ale protože chci mít hezčí úsměv, tak budu muset na operaci, kde mi zuby trošku poštelují. Z toho mám strach největší," přiznává.

Česká Barbie zatím příliš zákroků nemá, přesto vypadá hodně uměle. Může za to výrazné líčení. Přiznala, že než vyjde mezi lidi, tráví u zrcadla hodně času. "Přítel mi zakázal se už líčit dvě a půl hodiny, že to je moc. Když se hodně snažím a zrovna mi nic nepadá z ruky, může to zabrat jenom hodinu. Ale v klídku po svém to jsou dvě hodiny," dodala. ■