Měsíc mimo český šoubyznys jí změnil pohled na svět. Vignerová bude pomáhat potřebným

Aneta Vingerová je skoro po měsíci zpátky ze Španělska. Super.cz

"Asi bych o tom přemýšlela, kdybych tam měla stabilní práci. Já jsem tam ale jela poznávat město,” dodává sympatická brunetka, která tam chtěla fungovat i jako modelka. „To ale nakonec nevyšlo, možná to chtělo lepší přípravu. Možná nejsem ten vhodný typ, možná jsem starší. Modeling tady a v zahraničí se nedá srovnávat. Já jsem tady zlenivěla,” přemýšlela nad možnostmi uplatnění Vignerová na večírku speciálně destilované švédské vodky.

Na dovolené měla Aneta možnost přemýšlet o životě a o tom, čemu se bude věnovat, až už o ni jako o modelku nebude vůbec zájem. „Potkala jsem tam shodou náhod jednu holčinu z Prahy, Ivu, která s manželem podporuje různé charitativní projekty a sbírají peníze pro potřebné. Byla to pro mě zvláštní náhoda, tak mě to nakoplo. Oslovili jsme domov důchodců a obveselíme seniory. Spousta z nich už nemá příbuzné, a tak bych tento projekt chtěla nějak podpořit. Moc se na to těším,” říká Aneta, která se chce uplatnit právě v této sféře. ■