Léto pohádkového prince Pavla Trávníčka: Takhle v bazénu dovádí s malým synem Maxmiliánem!

Herec si užívá prázdniny s manželkou a synem. Foto: facebook M.Trávníčkové

Období letních prázdnin má Pavel Trávníček (67) nejraději. Jeden z nejznámějších českých princů se pochlubil, jak se svou rodinou tráví právě to letošní léto. „Doma na zahradě u bazénu je to nejlepší. A vůbec v naší malé střediskové republice je to nejlepší,” prozradil Trávníček, který rád tráví čas se svým synem.

„Maxmilián si zábavu vymýšlí sám a my se jen přizpůsobujeme. Zatím dělá veškeré práce sám dobrovolně s nadšením, tak uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. Ale on je výborná inspirace pro mě. Už jsem leccos okoukal a použiju to v divadle,” říká Trávníček. Jednu dovolenou ve španělském městě Alicante už absolvoval v červnu a s rodinou se hodlá vydat k moři ještě jednou.

Od konce srpna už se ale bude muset začít připravovat na novou sezónu a svou roli krále v show Tři oříšky pro Popelku. „Jelikož jsem už dospěl, tak je to obsazení v pořádku. Král může být také normální chlap, a nikoliv pomatený stařík, který žvatlá pitomosti, tak jak je to v Čechách zvykem,” řekl herec a prozradil milou novinku.

„S naším divadlem začínáme hrát hned začátkem září, a to v Adršpachu, což je krásný skalní útvar a tam sem také natočil pohádku Třetí princ. Prý tam budu mít památeční desku vyvedenou v mědi," dodal herec. ■