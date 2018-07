Tohle není špatný vtip: Vietnamského finalistu Muže roku podrápal na soustředění v Jeseníkách tygr

Všichni finalisté Muže roku včetně prezidenta soutěže pózovali s tygrem... Super.cz

Nedaleko se nachází zoopark, kam se tucet mladých mužů jelo vyfotit se zvířaty. Loni setkání s tehdy dvouletým tygrem ussurijským zvládli všichni bez problémů, ostatně byl v kleci. Letos ale přibylo desetiměsíční kotě tygra, samice Daenerys, která je ještě hravá a majitel se nebojí vzít si ji na vodítko.

Společné organizované focení proběhlo bez problémů, někteří z chlapců ale zatoužili ještě po selfíčku se šelmou. A finalista číslo dvě, Cao Thanh Tung, přezdívaný Tomáš, měl smůlu.

Kočička si chtěla hrát. Měl kliku, že vyvázl jen s pár šrámy a potrhaným trikem. "Kočička byla hravá, ale nemyslím si, že bych vystavil kluky smrtelnému nebezpečí. A kdyžtak jsou všichni dobře pojištění a já mám za sebou záchranářský kurz. Jednou bych chtěl vyzkoušet i defibrilátor," trochu černě zažertoval prezident soutěže David Novotný.

Jinak si ale kluci jako obvykle užili nabitý program včetně přehlídek jak v oblecích, tak v trenkách nebo plavkách. Někteří se prošli po mole poprvé a také premiérově odpovídali na dotazy moderátorky obou večerů Lenky Špillarové.

Mají za sebou i kurz rétoriky s Janem Přeučilem a teď už na sobě musí zamakat, aby co nejlépe reprezentovali na finále, které proběhne 24. srpna tradičně v Náchodě. "Pár z kluků by mělo ještě trochu zhubnout a nabrat svalovou hmotu, ale věřím, že se jim to povede," uzavřel Novotný. ■