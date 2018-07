Vlaďka Erbová vystavila sexy tělo v plavkách: Kvůli štítné žláze prý nemůže zhubnout, ale není to zbytečné?

Vlaďka Erbová si užívá dovolenou. Foto: archiv V. Erbové

Modelka Vlaďka Erbová (37) odletěla za teplem do exotiky. Se svým partnerem, hokejistou Michalem Gulašim (32) a dětmi, si užívá na dovolené v Dominikánské republice. Doprovod jí dělá také její nejlepší kamarádka Kateřina se svými ratolestmi.

Erbová předvedla svoji postavu v plavkách. A i když má dokonalé míry, sama si to nemyslí.

"Žádná vychrtlina. To bylo... Co nemám půlku štítky, tak si se mnou váha hraje. Hormony se špatně dávají dolů. Ale nerouhám se, jsem ráda, jak to je, může být i hůř," napsala pod komentář fanynky, která obdivovovala její tělo. V tomto případě je ale sebekritika možná opravdu zbytečná... ■