5 rad jak koupit ten správný Last minute zájezd

Sezona last minut zájezdů je v plném proudu. Chystáte se na letní dovolenou k moři, ale ještě stále nevíte kam? Spoléháte se na výběr mezi Last minute zájezdy? Přinášíme vám rady a tipy, jak i v „zájezdovém výprodeji“ najít dovolenou vašich snů.

Nečekejte s výběrem dovolené na poslední chvíli

Kufry máte sbalené a dovolená vám začíná zítra ráno. Ještě stále ale nevíte, jestli přibalit slovník španělštiny nebo bulharštiny? Odborníci z portálu dovolena.cz radí nenechávat výběr na poslední chvíli. Přestože je výběr, především u rakouských a německých cestovních kanceláří, stále široký, může nastat problém, pokud hledáte dovolenou pro větší skupinu. A za tu je považována už i čtyřčlenná rodina. Také není pravidlem, že ceny last minute zájezdů s blížícím se odletem klesají.

Vyberte hotel, který uspokojí každého člena vaší výpravy

Nepátrejte jen po té nejnižší ceně zájezdu, podrobně si pročtěte informace o zájezdu a zvažte, jaké vybavení a poskytované služby v hotelu jsou pro vás důležité. Cestujete-li na rodinnou dovolenou s malými dětmi, vybírejte letoviska s písečnou pláží a postupným vstupem do vody. Děti jistě ocení i hotelový bazén se skluzavkami a tobogány. Pokud si chcete odpočinout i vy, vyberte pobyt v hotelu s dětským klubem a animačním programem. Zatímco děti zabaví animátoři, vy si odpočinete na lehátku třeba s knihou v ruce. Při výběru dovolené zvažte i typ stravování. Cestujete-li s dětmi a dovolenou chcete trávit na pláži nebo u bazénu, určitě plně využijete služeb all inclusive. Polopenze je ideální pro ty, kdo chtějí poznat místní kulturu a ochutnat místní speciality.

Užijte si s dětmi spoustu zábavy.

FOTO: Dovolena.cz

Zkontrolujte si včas cestovní doklady

Od července sice české úřady cestovní pas vystaví za 24 hodin, zaplatíte za něj ale 6 tisíc korun. Už před nákupem dovolené si zkontrolujte platnost pasu nebo občanky. A to u všech cestujících. Pozor, vlastní cestovní doklad potřebují totiž i děti jakéhokoliv věku, a to i v rámci cest po zemích EU. Pas potřebujete například při cestě do Turecka, Tuniska či Egypta. Nenechte si utéct vysněnou dovolenou kvůli neplatnému cestovnímu dokladu. Pokud zjistíte, že nemáte platný pas, nemusíte se své dovolené u moře vzdávat. Můžete si dopřát dovolenou v zemích EU, jako je Bulharsko nebo Španělsko, kam můžete vycestovat na občanský průkaz.

Ukvapený výběr? Může stát i tisíce korun navíc

Při výběru dovolené si vždy důkladně pročtete popis zájezdu. A to včetně informací, které služby jsou již zahrnuty v ceně zájezdů a za co budete muset na místě připlácet. Vyvarujete se tak nepříjemným překvapením. Některé náklady totiž nemusí být v ceně zájezdu zahrnuté, například místní turistické taxy, poplatky za víza, popřípadě jiné doplňkové služby v hotelu. Lehátka, slunečníky a ručníky na pláži některé hotely poskytují zdarma, jinde si za ně připlatíte. Nespoléhejte se na nejnižší cenu zájezdu. Porovnejte si nabídky a vyberte si tu pro vás tu nejvhodnější. Nevyplácí se ani při rychlém výběru opomenout podrobné pročtení a kontrolu údajů uvedených na Smlouvě o zájezdu.

Rozhlédněte se po okolí, třeba skrze satelitní mapy

Na Krétě je krásně, na Kypru je spousta zajímavostí…Jste si ale jistí, že právě i v okolí vámi vybraného hotelu? Ujistit se můžete jednoduše – podívejte se na mapové portály na internetu. Snadno si ověříte, zda je cesta k moři skutečně tak snadná, jak hoteliér popisuje nebo jestli kolem vašeho ubytování nevede rušná silnice. Zároveň se snadno podíváte, jaká zajímavá místa a památky na vás na dovolené čekají. A jestli případně nezvážíte vypůjčení automobilu.

Užijte si dovolenou ve stínu italských palem.

FOTO: Dovolena.cz ■