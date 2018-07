Hubeňourka je pryč, teď je tu žena krev a mlíko: Clooneyho bývalka (46) své křivky propůjčila plavkové kampani

Lisa Snowdon v době, kdy randila s Georgem Clooneym a dnes Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Lisa vystřídala několik modelů, které cílí na ženy starší 35 let. Pózovala v červených dvoudílných plavkách, v modrých i v černých vcelku. Focení se odehrálo v krásném prostředí zahrady s bazénem u luxusní vily. „Je skvělé najít plavky, které sednou a podpoří, co mají,“ ví své majitelka bujných proporcí.

Žena, které kdysi patřilo srdce herce George Clooneyho, je dnes zasnoubená s kolegou Georgem Smartem (37). Aby si vedle mladšího muže co nejdéle udržela svěží vzhled, dopřává si pravidelné dávky obličejové akupunktury. „Může to vypadat hrozivě, ale je to skvělé relaxační ošetření. Jsem nadšená z výsledků, vnímám změny na těle, v mysli, srovnalo mi to hormony a celkově zlepšilo zdraví,“ nedá dopustit tuto léčebnou metodu. ■