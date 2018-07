Britská modelka se vyprsila u bazénu v plavkách, které jí byly o několik čísel menší

Grace J Teal u bazénu nelze přehlédnout. Profimedia.cz

Ale nemylte se, Grace není jen další tuctová prsatice, která se nazývá modelkou. Je to také oddaná matka čtyřletého syna a na svých sociálních sítích aktivně šíří osvětu o mentálním zdraví.

Kromě toho by se prý ráda do budoucna věnovala televizi nebo filmu. A jelikož je single, nebránila by se ani televizní reality show, kde by měla šanci poznat novou lásku. S tím jí přejeme tedy hodně štěstí. Předpoklady k úspěchu rozhodně má. ■