Nejmladší dcery hvězdy Olympiku rostou jako z vody. Jedna z nich už nastoupí do školy, tak si chtějí užít léto

Jandovi vyrazili do kina. Foto: Lukáš Fabián/Falcon

Je to už nějaký ten pátek, kdy Petr Janda (76) s manželkou Alicí vyrazili do kina na nějaký film dle vlastního gusta. Výběr žánru totiž podléhá vkusu jejich dcer Rozárie a Anežky. Právě kvůli svým nejmladším dcerám rocker dorazil na českou premiéru filmu Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená.

„Do kina chodím docela pravidelně, vždy si při upoutávkách vyhlídneme, co bychom chtěli vidět. A většinou jsou to dětské filmy, na ty pro dospělé většinou nezbývá moc času,” krčí rameny hudebníkova žena Alice, je ale zřejmé, že jí to zase tolik netrápí. „Premiéru si užily především holčičky, vždycky se těší na popcorn a sladkosti. Film byl ztřeštěný a skvěle nás bavil,” říká Alice.

Jandovy čekají prázdniny plné zážitků. „Léto máme rozplánované až do konce. Tenis, tábor, dovolené, výlety a podobně. Snad to vše ve zdraví přežijeme. V září Rose čeká první třída,” dodává Alice Jandová. ■