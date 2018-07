Letní slevy a výprodeje nábytku až 64 % začaly. Nezmeškejte extra výhodný nákup

A je to tady. Léto, nejlepší čas, kdy se můžete pustit do utrácení a vaši peněženku to příliš nezabolí. Obchody tradičně vyhlašují letní slevy a ceny jsou proklatě nízko. Přesvědčit se o tom můžete i v ORFA Nábytek, kde slevy až 64 % ovládly nejenom kamenné prodejny, ale také e-shop. Za skvělé ceny můžete pořídit sedačky, konferenční stolky, kancelářské židle, obývací stěny, postele, komody, zkrátka vše na co si vzpomenete. S koupí ale moc dlouho neotálejte, akce je totiž omezená pouze do vyprodání zásob, a ty se velmi rychle tenčí.

Pohodlí při sledování filmu i čtení knížky Posadit se a udělat si chvilku pro sebe, to je výsada, kterou si můžeme dopřát jen na malou chvíli. Tak proč si tento okamžik nevyladit do posledního detailu? Pohodlná, elegantní a vkusná pohovka Aulis se slevou 42 %. V jiné potahové látce dokonce se slevou 50 % vás krásně zrelaxuje. Můžete si ji vybrat v levém či pravém provedení i ve více barevných variantách. Prohlédnout nyní na ORFA Nábytek za 12 800 Kč včetně DPH

Obývací stěna – střed vašeho malého vesmíru Obývací stěnu, kterou si někteří pamatujete z dob minulých, už dávno vzal čas. Dnes je to zcela o něčem jiném. Moderní sada nábytku, která skvěle doplní interiér vašeho obývacího pokoje, je na míle vzdálená nevkusným stěnám. Televizní stolek, poličky a vitríny udělají z vašeho pokoje příjemné místo k setkávání. U obývací stěny Dolores si můžete dokonce vybrat ze tří barevných variant. Dříve za 9 990 Kč, nyní se slevou 50 %. Prohlédnout nyní na ORFA Nábytek za 4 990 Kč včetně DPH

Tato skříň má i postel, vzhled někdy klame Pokud bydlíte v nevelkém bytě a šetříte místo, kde se jen dá, dozajista oceníte tuto skvělou vychytávku. Nebo na místo nehledíte, ale potřebujete praktický kousek nábytku? Skříň Tanger není taková, jak se na první pohled zdá. V jejím nitru je totiž vestavěná postel o šířce 90 cm. Díky tomu vám postel v bytě přes den nezabere ani kousek místa navíc. Dříve za 19 990 Kč, nyní jen za 13 490 Kč. Ušetříte tak celých 6 500 Kč. Prohlédnout nyní na ORFA Nábytek za 13 490 Kč včetně DPH

Do práce se budete těšit Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou musí být dokonalá pracovna či kancelář vybavena, je křeslo. Praktické kancelářské křeslo HLC 1579F poskytne oporu vaší páteři a zabrání tak nepříjemným bolestem, které by vás během práce omezovaly. Zamilujte se do jedné ze čtyř barevných variant tohoto designového kousku a obohaťte si tak třeba svou domácí kancelář. Dříve za 2 990 Kč, nyní za pouhých 1 550 Kč. Prohlédnout nyní na ORFA Nábytek za 1 550 Kč včetně DPH