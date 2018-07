Jak na tohle reagoval Leoš Mareš? Spoře oděná svalnatá dvojčata se tiskla k jeho krásné manželce

Martin a Miroslav Dubovičtí měli velmi blízko k Monice Marešové. Super.cz

V kampani na obleky navržené Filipem Vaňkem neprovokovala pouze Monika Marešová (37). Manželce známého moderátorka Leoše Mareše (42) sekundovala spoře oděná dvojčata Miroslav a Martin Dubovičtí. „Takový velký projekt byl pro nás poprvé. Bylo to super, protože jsme měli kolem sebe skvělý tým lidí,” uvedl Miroslav.

Před objektivem fotoaparátu Benedikta Renče se pohlední bratři snad více svlékali, než oblékali. Ptali jsme se tedy, čí to byl nápad fotit nahoře bez. „Nechali to na nás. Vzhledem k tomu, že modeling děláme profesionálně, tak jsme stále připraveni. Čím luxusnější, tím víc sexy, to k tomu prostě patří,” dodává Martin.

Z výsledných fotek je zřejmé, že se dvojčata k manželce Mareše na place hodně měla. Neměl s tím její muž problém? „Leoš se rozhodně nemá čeho bát. Byl na začátku samotného focení a byl v pohodě. Bere to stejně profesionálně jako Monika. Není tam nad čím váhat. Ba dokonce se s námi i po tom všem baví,” smál se Martin.

Původně měl kampaň s módní redaktorkou fotit pouze držitel titulu Muž roku 2016 Mirek. K tomu, že budou fotit oba bratři, došlo vlastně náhodou.

„Přišel jsem za bráchou do salonu a tady seděla Monika Marešová a Filip Vaněk. A Monika na mě kouká a říká: Vždyť jseš v šatně! A pak mi oznámili, že s Monikou a Mírou nafotím tu kampaň také. Měl jsem trému, protože fotit s takovými profíky, jako je Monika a můj bratr, není jen tak,“ řekl Martin a práskl, že doma o spolupráci obou bratrů neměli ani potuchy.

„Doma to vůbec nevěděli. Vše se dozvěděli až v den focení. Chtěli za námi přijet do Prahy a bylo jim podezřelé, že ani jeden nemáme čas. Výsledek máma s tátou ještě neviděli, bude to pro ně překvapení,“ smál se Martin. ■