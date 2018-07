Česká Barbie se silikonovými vnadami číslo 8 trpí vážnou nemocí. Hrozí jí amputace končetiny

Gabriel Jiráčková se potýká s nepříjemnou nemocí. Super.cz

"Jde o streptokoka, který napadá měkké tkáně, nejčastěji končetiny a hrozně rychle se to šíří a postupně rozežírá tělo," vysvětlila Super.cz Gabriel.

"Poslední rok jsem to léčila třikrát. Naštěstí jsem to vždycky podchytila včas. Teď se akorát bojím, že když odcestuju daleko a vrátí se mi to, bude to problém. Tato nemoc se musí léčit do dvou dnů. Pak se to může extrémně rychle rozšířit, hrozí i smrt nebo amputace končetiny," prozrazuje.

Nemohou být právě plastiky komplikací a zhoršovat její zdravotní stav? "Informovala jsem se na to, nemá to s ním nic společného. Žádnou souvislost to s tím nemá," zdůrazňuje Jiráčková.

Nejvíce se bojí cest, které ji letos čekají. Hlavně té na Bali. "Budu muset zajít k doktorovi a vyprosit si antibiotika dopředu. Kdyby se to náhodou objevilo, abych je rychle mohla nasadit," dodala Barbie, která se letos s partnerem chystá do Los Angeles, Dubaje a na Bali. Je to součást dokumentu, který připravují. ■