Hvězda VyVolených byla na plastice intimních partií! Kromě prsou, pusy a nosu si nechala uříznout...

Eva Feuereislová Super.cz

Bývalá finalistka reality show VyVolení Eva Feuereislová (28) miluje plastiky. A že už jich má za sebou požehnaně. Nedávno si nechala dokonce upravit intimní partie. Budete se divit, co si nechala odstranit.

"Naposledy jsem byla na labioplastice, což je zmenšení malých stydkých pysků, to už mám zahojené. Nabyla jsem dojmu, že tam mám něco, co tam být nemusí, a bude to lépe vypadat bez toho," řekla Super.cz.

A má i další zákroky. Přirozenost ji nebaví. "Mám čerstvě napíchanou pusu, mám plastiku nosu, prsou. Chystám se na implantáty do zadku. Je to horší vycvičit, vypracovat, je pro mě lepší implantát," prozrazuje.

Letos ji čeká ještě další plastika prsou. "Ty se musí vyměnit, mám kapsulaci. Ještě letos ten zadek a do konce roku pak už bude klid," uzavřela. ■