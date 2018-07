Dojemná zpověď: Kamarádka zesnulé hvězdy (✝65) Troškových Kameňáků promluvila o jeho posledních slovech

Václav Glazar s kamarádkou Lenkou Foto: Facbeook L. Charvátové

Herec, jehož proslavila role matky představené a následně i mafiána Karla ve čtyřech Kameňácích, skončil kvůli dlouhodobým zdravotním potížím v LDN.

Úplně sám ale nebyl. Často ho navštěvovala jeho dlouholetá kamarádka Lenka Charvátová, jež Glazarovi nakupovala, starala se o něj, a snažila se s ním sem tam prohodit nějaké to slovíčko.

„V úterý večer jsme spolu ještě mluvili. Minulý týden jsme dlabali dortíčky a smáli se. Jsem hotová, byl to úžasný člověk, který mi pomohl, když jsem měla největší životní krizi,“ svěřila Super.cz paní Lenka, která se snažila Glazarovi pomáhat.

„Jedna místní paní mu do sanatoria vozila jídlo. Já mu vozila dortíčky a domácí mléko od našeho šéfa z farmy,“ dodala smutně s tím, že si myslí, že život hvězdy Kameňáků hodně zkrátil i jeho převoz z domova do sanatoria poté, co upadl a rozdrtil si bederní obratel a kyčel.

Jak už to tak bývá, v jiném prostředí se starší a nemocní lidé cítí mnohem víc osamocení než v domácí péči.

„Když jsem za ním byla minulý týden, říkal že to bylo špatné rozhodnutí, protože měl mnohem lepší péči, když byl doma a docházeli za ním přátelé a sestřičky. Moc se těšil, že se přestěhuje do domova důchodců, prý mu Zdeněk Troška (65) našel nějaký krásný pod Vyšehradem,“ dodala smutně paní Lenka, jež nemůže zapomenout na poslední Glazarova slova.

„Upadl mu telefon. Říkal, že zavolá, až mu ho sestřička podá. Pak ho převezli do Mělníka a volal mi, že ho tam dají do kupy. Je to zvláštní, vždy jsem volala já jemu. A najednou mi volá. On asi nechtěl otravovat, tak nevolal sám od sebe. Jako kdyby to cítil a chtěl mě ještě slyšet. Nikdy mě ničím neotravoval a věděl to. Opravdu, i když makám 250 hodin měsíčně, našla jsem si pro něj vždy kousek času. Ráda jsem pro něj dělala cokoli. Je to, skoro jako by mi umřel táta,“ uzavřela smutnou zpověď Glazarova kamarádka. ■