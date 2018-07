Už máte po krk věčné samoty? Vyzkoušejte online seznamování!

Bezpečnost nade vše!

Používání stránky Seznamte.se je zcela bezpečné. Neposkytneme Vaše údaje žádné třetí osobě a nehrozí ani to, že by se nám někdo naboural do systému. Zabezpečení a kvalitní šifrování je samozřejmostí, takže odposlech není možný. V případě jakýchkoliv problémů můžete navíc seznamku kontaktovat. Vzhledem k tomu, že sídlí v Praze, může uživatelům na rozdíl od zahraničních seznamek poskytovat kdykoliv kvalitní technickou podporu. U těch zahraničních často hrozí, že se buď nedomluvíte, nebo Vám nikdo z podpory neodpoví. Návštěvou seznamky významně zvýšíte šanci, že si najdete partnera. Neváhejte a zaregistrujte se co nejdřív. Vysněný protějšek již určitě čeká.