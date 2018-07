Výjimečně neukazovala tělo: Emily Ratajkowski se 5 měsíců po svatbě pochlubila obrovským zásnubním prstenem

Emily Ratajkowski a její poklady... Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Když herečka a modelka Emily Ratajkowski (27) v únoru oznámila, že se vdala, její fanoušky to zaskočilo, některé přímo šokovalo. K oltáři totiž šla s ženichem, se kterým chodila jen pár týdnů a nikdo o něm nic moc nevěděl. Víc tak řešili, kdo je muž, který po modelčině boku nahradil jejího ex Jeffa Magida, než že by se pídili, zda při všem tom spěchu stihl pořídit a na ruku jí navléknout zásnubní prsten, a případně jaký. Teprve nyní, pět měsíců po svatbě, se jím Emily pochlubila.