Velmi obdařená modelka vystavila tělo v titěrných bikinách. S těmito oblými tvary si chce zahrát příští Bond girl

Demi se neváhala ukázat v plné kráse. Profimedia.cz

Tu si ostatně udržuje velmi přísnou dietou, protože má paradoxně silné sklony k tloustnutí. „Moje tělo nabírá váhu velmi rychle, takže nejtučnější jídlo, co mě uvidíte jíst, jsou ořechy nebo burákové máslo. Všichni mi říkají, že jsem nejzdravějším člověkem, kterého znají,“ svěřila se deníku The Sun.

V rozhovoru se také svěřila, že se plánuje odstěhovat za oceán do Los Angeles, které jí vždy lákalo. Ráda by si tam splnila svůj sen stát se herečkou. Jejím největším snem však je být Bond girl. „Miluji styl a půvab bondovských filmů,“ vysvětlila. Tomu říkáme sebedůvěra. Možná to tedy nebude dlouho trvat a uvidíme křivky Demi i na stříbrném plátně. ■