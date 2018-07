Online golfové turnaje jsou hitem!

Již týden po spuštění mobilní aplikace GAPP Tour, se dostala mezi deset nejpopulárnějších aplikací v odvětví sportovních aplikací na českém trhu. I hráči si ji pochvalují!

Funguje jednoduše a hlavně je zdarma! Na aplikaci GAPP jsou vytvořené turnaje na různých českých hřištích. Hráči se do nich mohou přihlašovat a hrát je po celou dobu jejich trvání, což je většinou několik dní. Hlavní výhodu to má pro ty, kteří nemají čas se zúčastnit klasických turnajů pořádaných v jeden den. Díky tomu si hráči mohou zahrát turnaj o skvělé ceny v čase, který jim vyhovuje, a soutěžit i s kamarády, se kterými se nemají čas potkat.

FOTO: Gapptour.com

Online turnaje se mohou zúčastnit všichni, kteří jsou registrováni v České golfové federaci. Soutěžit lze ale jen s oficiálně zapsaným výsledkem, tedy z klasického turnaje nebo nesoutěžního výsledku, ten se pak přepíše do aplikace. V aplikaci se také platí startovné do turnaje, které se liší podle hřiště. Poplatky za účast od všech hráčů se sbírají do banku, který tvoří turnajové body. Po ukončení online turnaje a vyhlášení výsledků je bank rozdělen mezi hráče umístěné na výherních pozicích.

FOTO: Gapptour.com

Turnajové body pak lze přímo v aplikaci uplatnit pro získání věcných výher od smluvních partnerů, např. golfové vybavení, zájezdy, letenky, golfová fee apod. Svoji výhru si také hráč může ponechat jako vklad do dalších turnajů. Pro turnaje není určen minimální ani maximální počet hráčů. Hraje se na stablefordové body a dle HCP kategorií.

FOTO: Gapptour.com

GAPP lze stáhnout zdarma do mobilního zařízení pomocí App store nebo Google Play.

