5 slavných mužů, kteří si potrpí na náctileté partnerky. Pro tyhle pány je věk opravdu jenom číslo!

I mezi celebritami se najdou muži, kteří mají slabost pro mladší partnerky. A někdy jim nevadí ani to, že jsou jejich drahé polovičky náctileté a výrazně mladší. Ostatně na věku přeci nezáleží, nebo ano?

Robin Thicke

Po raketovém úspěchu singlu Blurred Lines v roce 2013 postihla zpěváka Robina Thickeho (41) tak trochu krize středního věku. Začal chodit na večírky, brát drogy a našel zalíbení v mladších ženách. Rozešel se s manželkou Paulou Patton a krátce na to si to už drandil s výrazně mladší modelkou April Love Geary (23), které bylo v té době pouhých 19 let. Dnes jsou stále spolu a nedávno dokonce přivítali na svět dceru Miu (4 měsíce).

Tyga

Úspěšný raper Tyga (28) začal randit s nejmladší členkou klanu Kardashian-Jenner Kylie (20) v roce 2014, kdy jí bylo pouhých 16, zatímco jemu 24. Pár se rozešel v roce 2017 a jen poměrně krátce na to Kylie otěhotněla s raperem Travisem Scottem, se kterým má dceru Stormi.

Scott Disick

Bývalý manžel Kourtney Kardashian Scott Disick (35), který se proslavil především díky jejich reality show a svým častým nevěrám, se nedávno konečně usadil s modelkou Sofií Richie (19), dcerou zpěváka Lionela Richieho. Výrazně mladší partnerka mu asi vyhovuje, nicméně i tu měl už údajně stihnout podvádět.

R. Kelly

Zpěvák R. Kelly (51) měl v devadesátých letech hodně problémů kvůli své oblibě v náctiletých, ale především nezletilých dívkách. Jednou z nich byla i zesnulá zpěvačka Aaliyah (✝22), které pomáhal prosadit se v muzice, když jí bylo pouhých 14. Přestože svůj vztah z pochopitelných důvodů nejprve zapírali, o rok později se tajně vzali. Sňatek byl následně anulován.

John Mayer

Rebelský zpěvák John Mayer (40) randil v roce 2009 s Taylor Swift (28), když jí bylo pouhých 19, zatímco jemu 32. Randili spolu zhruba rok a následně mladé Taylor zlomil srdce. To mu ostatně řádně vytmavila v jedné ze svých písní s názvem Dear John. V jednom z rozhovorů tento počin zpěvák označil za laciný a ponižující. No, neměl jsi lámat srdce puberťačce s pěveckou kariérou, drahý Johne. ■