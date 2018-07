Skončil v protialkoholní léčebně a podle toho vznikl film: Nebojí se spisovatel, že Menšíka a Kemra už nikdo nepřekoná?

Josef Formánek psal podle svých zkušeností z protialkoholní léčebny. Super.cz

Důkazem toho, že i z nejhorších životních zkušeností se dá těžit, je spisovatel Josef Formánek. Ten propadl pití takovým způsobem, že skončil v protialkoholní léčebně. Napsal o tom knihu Úsměvy smutných mužů, podle níž vznikl stejnojmenný film, který právě přichází do kin.

Přesto nás zajímalo, zda se nebojí, že snímek v hlavní roli s Davidem Švehlíkem budou diváci srovnávat s legendárním snímkem Dobří holubi se vracejí s hereckými esy, jakými byli Vladimír Menšík nebo Josef Kemr.

"Ten film znám a je to krásný film, ale přiznám se, že jsem na to vůbec nemyslel. Každý z nich vznikl v jiném čase, v jiném prostředí, tenkrát se jinak točilo, byly jiné léčebné metody. A o alkoholu nikdy není dost mluvit, protože je to jediná legální droga, ze které profituje stát. Filmů o alkoholismu není nikdy dost, protože nám Čechům přijde normální, že se pije - když se lidi potkají, na svatbě, na oslavě, a každá rodina má ve svém středu člověka, který má problém s alkoholem nebo jinou závislostí," míní Formánek.

Sám spisovatel se teď místo alkoholu věnuje pro organismus prospěšnějším činnostem. "V čem jsem změnil svůj životní styl, je, že mě začalo bavit běhání. A také medituji. Obojí je velmi příjemný druh činnosti, kdy je člověk sám se sebou. Ať už je v lese a poslouchá ptáky, nebo jen ve své mysli," prozradil. ■