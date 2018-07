Stále zamilovaní až po uši. Zpěvák Slzy a známá blogerka prožili výlet plný zážitků a jeden kiks

Kotková a Lexa jsou stále jako hrdličky. Foto: Instagram N. Kotkové

Ve vztahu Petra Lexy a Natálie Kotkové (24) to perfektně klape. Dvojice podala další důkaz lásky v podobě společných fotek. Ty blogerka a zpěvák kapely Slza pořídili na dovolené ve Skotsku, kde si užívali jeden druhého. „Pár fotek do rodinného alba,” komentovala snímky blogerka a držitelka titulu Česká Miss World 2016.

Je pravdou, že společných snímků Natálky a Petra je jako šafránu a dvojice se zveřejňováním detailů ze svého soukromí šetří. „Road trip kolem Loch Lomond a celý den být bez signálu - luxus,” pochvalovala si blogerka.

Dvojice navštívila ve Skotsku město Edinburgh, vyrazila na výlet do národního parku The Trossachs a největším zážitkem pro Natálii bylo koupání pod vodopádem u jezera Loch Lomond.

Na zpáteční cestě ale oběma trošku zamrzl úsměv ve tváři, jelikož nestihli navazující let a neočekávaně zůstali na letišti ve Frankfurtu. Alespoň spolu byli o něco déle. ■