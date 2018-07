Královna nevkusu zkoušela nové šaty: V čem vystaví Míša Nosková své silikonové vnady na soutěži v Bělorusku?

Míša Nosková miluje výrazné modely. Michaela Feuereislová

Míšu teď moc v Česku nevídáme, o to nám to bylo vzácnější. "V současné době se pohybuji mimo ČR, především tedy v Londýně, kde jsem dostala práci v Covent Garden jako zpěvačka a divákům mám možnost se představit čtyři večery v měsíci se svým repertoárem muzikálů, klasiky a v některé večery také hudbou 80. let," pochlubila se nám Míša.

"Do Londýna jsem se rozhodla prozatím přesunout především proto, protože mi po několika letech vznikl prostor v diáři, kdy nic nezkouším, a mohu se soustředit na to, co jsem vždycky chtěla zkusit. Podařilo se mi získat manažerské zastoupení v Londýně a od září mě také čeká několik konkurzů do londýnských muzikálových produkcí," dodala.

Šaty, které nám předvedla, ale nejsou pro Londýn. "Vyrážím do Vitebsku v Bělorusku, kde každoročně probíhá po Eurovizi druhý největší hudební festival, na němž jsem měla možnost už zpívat i jako host s Alexandrovci. Letos jsem dostala možnost vystoupit jako jeden z hlavních hostů, a proto jsem oslovila právě salon Heller Tailoring, kde se šijí mimo jiné šaty na StarDance. Ty moje navrhoval Lukáš Bartoň," upřesnila.

Zajímalo nás také, jak vlastně funguje její rodinný život, když je takhle rozlítaná. "V Londýně trávím léto se svojí dcerou o občas se za námi přijede podívat i můj muž. Vzhledem k tomu, že má ale zkoušky na muzikál v Česku, je to teď trošku složitější, nicméně zvládáme to vcelku dobře a těšíme se na sebe. Elince se Londýn moc líbí, ale od září musí samozřejmě zase do školy, a proto nedokážu sama říct, jaký systém pak zvolíme. Zřejmě ale, pokud nepřijde nějaká zásadní nabídka, budu bydlet nadále v ČR a do Londýna dojíždět na několik vystoupení měsíčně. Díky Bohu jsou teď letenky super levné," uzavřela Nosková. ■