Krásná Bibi z Ordinace jako manželka alkoholika: Na premiéře nového filmu vypadala úchvatně

"Myslím si, že spousta lidí v mém okolí tenhle problém má. Možná si ho ani nepřipouští, ale má ho. V ideálním případě by se měli jít léčit stejně jako filmový hrdina, ale mnohdy to tak spíš není. Takže žádného blízkého člověka, který by léčením prošel, nemám. Ale znám spoustu těch, co by měli," řekla nám půvabná herečka.

Zajímalo nás i to, jak se bude vyvíjet její postava Bibi v Ordinaci. "Ta se teď vrátila ke svému milému, Štěpánovi Benonimu alias Markovi, a zatím spolu spokojeně žijí. Uvidíme, co přijde dál. Ještě to ani sama moc netuším, tak se o to nemůžu podělit," moc jsme se od Mariky nedozvěděli.

Doma je prý všechno v pořádku, synovi Benovi budou už tři, dobře prospívá a herečka všechno v pohodě zvládá. "Zhruba od jeho roku a půl jsem se vrátila k práci, nastoupil právě manžel (Petr Čechák - pozn.), babičky a chůva, takže všeobecná spokojenost," svěřila.

Během mateřské stihla Marika spolu s kamarádkou Berenikou Kohoutovou (27)napsat i knihu Sedmilhářky. Chtěli jsme tedy ještě vědět, zda se dočkáme nějakého pokračování. "Zájem ze strany vydavatelství by byl, ale psala jsem, když jsem nebyla tak pracovně vytížená jako teď. Takže uvidíme, neříkám tak ani tak," uzavřela Šoposká. ■