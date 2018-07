Těhotná hvězda Ulice Aneta Krejčíková: Tyhle sexy fotky vám vyrazí dech!

Aneta se nechala vyfotit s odhaleným bříškem. Foto: Super.cz/Jakub Ludvík

Co nevidět přivede na svět svého prvního potomka, a tak se Aneta Krejčíková (27) rozhodla mít na období očekávání vzpomínku. Hvězda nekonečného seriálu Ulice se svěřila do rukou fotografa Jakuba Ludvíka a nafotila s ním sérii svůdných těhotenských snímků.

„Přijde mi, že od té doby, co jsem těhotná, tak jsem nafotila snad nejvíc sexy snímků za život,“ prozradila Aneta v ateliéru známého fotografa. Krejčíková je v 8. měsíci těhotenství, nabrala již 15 kilogramů, ale cítí se skvěle, což také předvedla během focení, při kterém studem rozhodně netrpěla.

„Fotili jsme spolu poprvé. Aneta je velmi fotogenická, bylo to v rámci mého Diáře na rok 2019,“ svěřil Ludvík, který sám herečku oslovil. „Jelikož jsem ji viděl v několika seriálech a líbila se mi typově, tak jsem Anetu požádal, zda by se mnou něco nenafotila. Je to profesionálka a objektiv ji má rád,“ dodal Super.cz fotograf.

„Aneta z toho vlastně měla i radost, protože čeká miminko a sama nějaké snímky chtěla,“ prozradil Ludvík, jenž připravuje již dvacátý ročník svého diáře, který pokřtí 23. listopadu a bez svůdných snímků krásných hereček by si ho nemohl odpustit. ■