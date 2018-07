10 let po rozvodu spolu vycházejí líp než dřív: Plánuje moderátorský pár Boura a Mayerová nejen pracovní návrat?

Slávek Boura a Markéta Mayerová byli manželé 17 let. Super.cz

Je to docela vtipné. Moderátoři a exmanželé Slávek Boura a Markéta Mayerová se ani deset let po rozvodu pracovně nerozešli. Už poosmnácté spolu budou uvádět charitativní koncert Noc s hvězdami. "Je to o fous déle, než trvalo naše manželství. To bylo sedmnáct let," spočítala briskně Markéta.

Vycházejí spolu pořád dobře. "Myslím, že je to základem vztahu dvou lidí po rozvodu, kteří spolu mají dítě," mínila Markéta. Na tiskové konferenci ke koncertu do sebe ale přece jen trochu zarýpali. "My do sebe ryjeme už od roku 1992, takže jsme na to zvyklí. Kdybychom do sebe neryli, už by bylo něco špatně," vysvětlil Slávek. "Myslím, že naopak od rozvodu je to laskavější," mínila Markéta, a v tom s ní Slávek nesouhlasil a předvedli nám před kamerou improvizovanou hádku.

Vyprávěli nám, že rozvést se jim přišlo jako dobrý nápad. Ale nám připadalo, že by klidně byla ještě šance, aby se k sobě jednou, třeba na důchod, vrátili, protože pořád působí jako sehraná dvojka. S tím ovšem Markéta nesouhlasila. "Já mám tedy jiné představy," uzavřela tuto možnost Markéta a Slávkovi nezbylo, než s exmanželkou souhlasit. ■