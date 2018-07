Modelingová star ukázala 12 dní po narození syna poporodní bříško. Tohle vzkazuje kritikům

Candice Swanepoel Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Jsou to tři týdny, co modelka Candice Swanepoel (29) doma porodila své druhé dítě, syna Ariela. Do bikin si ale troufla už po 12 dnech, když zamířila na jednu z pláží milované Brazílie. U moře se věnovala staršímu Anacovi. Obě děti má modelka s dlouholetým partnerem Hermannem Nicolim.