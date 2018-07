Pochlubili se čerstvým opálením. Den po návratu z dovolené vyvedl představitel Mázla z Ordinace rodinu do kina

S Janou Petr Rychlý vychovává její dceru Denisu a společného syna Petra. Herminapress

„Docela jsem si to užil. Když totiž člověk dabuje, tak nikdy nevidí film kompletně, ale po částech a v úsecích. Poprvé jsem si proto mohl užít film kompletně, na velkém plátně a s kvalitním zvukem. Měl jsem z toho daleko lepší pocit, než když jsem to daboval,” nechal se slyšet Rychlý, který po projekci sklouzl k filozofování. „Někdy trošku podléhám skepsi a sám sobě si kladu otázku, jestli je dabing důležitý. Na této premiéře jsem si uvědomil, že je to velmi důležité, protože tam seděly děti, které ještě neumí anglicky. Děti odcházely rozesmáté a já jsem si uvědomil, že moje práce není zbytečná,” říká představitel doktora Mázla ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

Celý film se točil okolo dovolené strávené na zaoceánském parníku, to bylo pro Rychlého příznačné. „To, co jsme zažili na plátně, jsme prožívali vlastně sami nedávno. Premiéra nám totiž navázala na naši dovolenou. Každý rok totiž jezdíme zkraje července na Sardinii, kam jsme cestovali velkým trajektem jako postavy ve filmu," říká Petr Rychlý, který se pyšnil zlatavým opálením. ■