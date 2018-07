Jako dva andílci: Děti nejkrásnější Češky roku 1998 zdědily po mamince zlaté vlásky

Katka s dětmi do kina často nechodí. Herminapress

Kvůli nedostatku času, a hlavně kvůli častým nemocem dětí, vyráží Kateřina Stočesová (38) s rodinou do kina jen výjimečně. Prý jim to vyjde maximálně jednou za půl roku. Na premiéře animáku Hotel Translyvánie 3: Příšerózní dovolená ale Katka se sedmiletou Annemarií a téměř čtyřletým Christopherem nechyběli.

„Bylo to skvělé. Malý tam vydržel skoro celý film, což bylo snad vůbec poprvé, co zvládnul sledovat v kině celou pohádku,” svěřila se nám nadšeně po premiéře Katka, která se přiznala, že i ji samotnou pohádka zaujala: „Bylo to akční, a tak i mě samotnou to vtáhlo do děje. Zajímalo mě, jak to bude pokračovat a co se bude dít dál.”

Česká premiéra pohádky byla pro děti příjemným zážitkem. „Líbilo se nám to všem. K tomu patří popcorn, cola. To se děti vždycky těší,” říká držitelka titulu Miss České republiky pro rok 1998.

Animovaný film o strašidlech se točil okolo příšerné dovolené. Ta ale Katku zjevně nečeká. „My to pojmeme česky, zůstaneme v klidu v naší vlasti. Těšíme se, že půjdeme na hrady a zámky, na dětské atrakce. Kdyby nám vyšel čas, tak bychom rádi jeli na Slovensko. K moři se nechystáme, protože v Česku je přes léto krásně. K moři létáme v zimě,” říká Kateřina Stočesová. ■