Tohle tělíčko je opět volné: Krásná Rozina z Ulice se po dvou a půl letech rozešla s přítelem

Kadeřávková promluvila o svém rozchodu. Foto: Super.cz/instagram A.Kadeřávkové

Ti dva totiž spolu nejdříve chodili jen před televizními kamerami, když pak ale v Ulici postava Johana tragicky zemřela, a tudíž přestal hrát, dali se dohromady doopravdy. Velké lásce je ale nyní konec. „Přemýšlela jsem, jak se dá citlivě pojmout veřejný oznámení o rozchodu a došla jsem k závěru, že to asi stejně nejde, protože vždycky je to nepříjemný,“ svěřila se herečka, která stejně jako její přítel sdílela vztah se svými fanoušky na sociální síti.

„Je potřeba to brát, jak to je, a proto bych vám všem ráda vyjasnila spekulace a dotazy z posledních několika týdnů jednou jedinou větou: Já a Johan jsme se rozešli. Už nějakou dobu netvoříme pár. Díky za to, že jste i vy byli malou součástí naší krásný a obdivuhodný dvouapůlletý společný cesty," prozradila herečka s tím, že jejich rozchod proběhl v poklidu.

„Rozešli jsme se v dobrém, i nadále toho máme spoustu společného (od práce až po osobní život), jen už nejsme partneři, ale hezké pouto mezi námi trvá dál,“ dodala Kadeřávková, která nedávno zveřejnila, že již několik let bojuje s boreliózou a denně musí brát až 17 pilulek, které zmírňují příznaky nemoci.

