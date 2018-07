Blanarovičová oslaví 55. narozeniny, má zlomený nos a kašle na botox! Nechce mít kamenný čumák

Yvetta Blanarovičová sdělila svůj názor na plastiky. Super.cz

Herečka Yvetta Blanarovičová (54) v září oslaví 55. narozeniny a pořád si udržuje velmi mladistvý look. A to stále nevyhledává kliniky plastické chirurgie a nepodstupuje žádné omlazující zákroky. Stárnout se prý snaží s grácií.

"Jsem ráda, když se ženy zkrášlují. Chceme se líbit. Akorát se nesmíme chtít pitomě líbit. Nepřehánět to se zákroky a hrdě si s sebou nést, co nám matka příroda dala. Holky, které podnikají různé experimenty na čumácích, přestanou být originální," řekla Super.cz Blanarovičová na otevření nového salónu, kde se to umělými kráskami jen hemžilo.

Blanarovičová přiznala, že jediné, co není úplně její, jsou vlasy. "Mám vlasy zahuštěné. Když mám představení, tak nemám ráda poloparuky, proto zahušťuju," vysvětluje.

Plastiky prý ale nemá žádné. "Nos mám stále zlomený, ten se mi už nenarovná. Ta skobička už ke mně patří. To, že zvednu obočí a mám tam vrásečky, tak to taky patří k času, který si s sebou nesu. Kdybych měla kamenný čumák a nehýbala s ním, tak vás to ani nebaví. Takhle alespoň vidíte, že stárnu se ctí," dodala. ■