Sestry jsou vedle ní chudé příbuzné: Jmění mladičké Kylie Jenner vás ohromí

Kylie Jenner vybudovala kosmetický gigant. Profimedia.cz

Jenner zbohatla hlavně díky své kosmetické značce Kylie Cosmetics. Nejprve začala prodávat jen rtěnky, které se setkaly s enormním úspěchem, později do portfolia zařadila i další produkty na líčení jako make-upy, oční stíny apod. K tomu nějaké ty reklamy, partnerství se značkami a nesmíme zapomenout na zisky z rodinné reality show Keeping Up with the Kardashians a vyjde suma atakující hranici miliardy dolarů.

Pokud se ji Kylie v blízké době podaří překročit, sesadí z čela řebříčku dosud nejmladšího „self made“ miliardáře Marka Zuckerberga, který se jím stal v 23 letech. Jenner letos oslaví 21. narozeniny.

Jen pro srovnání: jmění nejslavnější sestry Kylie Kim Kardashian je odhadováno na 350 miliónů dolarů, její otec, nyní Caitlin Jenner, hospodaří se sto milióny dolarů, matka Kris Jenner se šedesáti milióny, sestry Khloé a Kourtney se 40 respektive 35 milióny a jmění topmodelky Kendall Jenner je odhadováno na 18 miliónů dolarů.

Kylie Jenner na obálce magazínu Forbes ■