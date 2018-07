Krásná Rozina z Ulice trpí vážnou nemocí a čeká ji intenzivní léčba: Budu to brát tak, jak to je

Anna Kadeřávková Michaela Feuereislová

„Přeléčili jsme to antibiotiky a nechali být. V patnácti jsem cítila velkou únavu, bolesti hlavy a stavy malátnosti. Byla jsem na vyšetření i na lumbální punkci, kde odebírají mozkomíšní mok z páteře, který má potvrdit nebo vyloučit borélie v těle. Mně to vyloučili, ale problémy setrvávaly, až pomalu vymizely, nebo spíš člověk si pak i na ty migrény 4× do týdne zvykne a přijde mu, že je to normální,“ popisovala Anna na Instagramu.

Poté přišly psychické potíže i bolesti pomalu celého těla. „Nic mě nebavilo, jídlo mi nechutnalo a do toho ta fyzická bolest,“ uvedla. Maminka ji tedy znovu poslala k lékaři a tehdy už se nemoc potvrdila.

Léčbu herečka podstoupí v Německu, u nás jí prý lékaři nedovedli pomoct.

Anička může být lidem velkou inspirací, rozhodla se, že se i přes své onemocnění a problémy s tím spojené včetně nutnosti brát velké množství léků bude snažit na svět dívat optimisticky. A vyzývá k tomu i ostatní.

„Rozhodla jsem se, že to budu brát tak, jak to je. Protože s tím stejně nic neudělám. Dnes jsem si vzala první dávku léků, který teď budu brát několik měsíců a v srpnu nastupuju intenzivní léčení na německou BCA kliniku. Právě teď si plním zásobníčky na léky - mám ty na celej tejden dopředu. A odmítám bejt pořád zpruzelá, že mi furt něco je. Zkuste si nad tím popřemejšlet, jestli fakt všechny věci („problémy“), co v životě řešíte, vám stojej za ten čas a energii, kterou jim věnujete,“ vzkazuje Kadeřávková. ■