Mladší dvojnice Ivety Bartošové (✝48) jenom nezpívá: Svoji postavičku v bikinách uplatnila i v reality show na Ibize

"Moc o tom zatím prozradit nemůžu. Jen to, že je to hodně o luxusu, o třech babách, které si užívají na Ibize. A v plavkách tam jsem taky," svěřila Kamila, s níž jsme shodou okolností naposledy natáčeli, když byla právě jen v plavkách při otevření wellness centra. "Byla to sranda, užila jsem si to, ale bylo tam i hodně práce," dodala. Kdo chce vědět více, může se podívat na náš videorozhovor.

Nyní už se vrátila k běžným pracovním povinnostem zpěvačky. Sešli jsme se na tiskové konferenci k charitativnímu koncertu Noc s hvězdami, který proběhne na zámku Zahrádky u České Lípy a Kamila bude jednou z účinkujících. "Budu snad zpívat dvě písničky, jednu svoji a jednu právě od Ivety," upřesnila. ■