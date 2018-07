Stará láska nerezaví? Ivana Trump (69) si užívala na jihu Francie se čtvrtým exmanželem (46)

Ivana Trump s exmanželem Rossanem Rubicondim Profimedia.cz

Slavná česká, resp. československá rodačka Ivana Trump (69) moc dobře ví, že se vyplácí mít s bývalými partnery dobré vztahy. Nikdy nevíte, kam to někdo z nich dotáhne. Donald Trump se stal dokonce americkým prezidentem.

Vlivná podnikatelka je zadobře nejen s otcem svých tří dětí. S jedním z nejmocnějších mužů planety se rozvedla už v roce 1992. Na ocet ale nezůstala. Naposledy se vdávala před deseti lety. I když jí manželství s Rossanem Rubicondim vydrželo jen rok, dodnes k sobě mají velmi blízko.

Ivana má pro italského herce stále slabost. A on přízeň o 23 let starší dámy neodmítá. Společně vyrazili do francouzského Saint Tropez, což je už od nepaměti Ivanina oblíbená prázdninová destinace.

Exmanželé se spolu procházeli jako zamilovaný páreček. Slavná Češka při venčení jorkšíra oblékla azurové letní šaty, v nichž se příliš nezapotila. Ukázala v nich nohy i dekolt. Příští rok jí bude sedmdesát, ale svůj vkus nemění ani v seniorském věku. ■