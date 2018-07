Selena Gomez ukázala skvělou figuru v bikinách. Zásnuby Biebera má na háku!

Selena vyrazila na jachtu se svou asistentkou. Profimedia.cz

Kvůli tomu, že s Bieberem v minulosti snad nastokrát tvořili pár, všichni čekali na její reakci. No a tady ji máme. Přestože někteří předpovídali, že se z toho sesype, vypadala Selena, která si užívala sluníčka na jachtě, celkem bezstarostně. V tyrkysových bikinách jí to velmi slušelo a ze zásnub svého bývalého se na hlavu rozhodně nestaví.

Pro slavnou zpěvačku je podle všeho Bieber minulostí a jediné, na co se v současné době zaměřuje, je její kariéra. Té se ostatně věnuje velmi intenzivně a pouští se do jednoho projektu za druhým. Ostatně tvrdá dřina se jí určitě vyplatí víc, než kdyby se starala o někoho, s kým jí to stejně nikdy neklapalo. ■