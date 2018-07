Do StarDance míří další pár: „Ufňukaný mamánek“ dostal pedantskou tanečnici

Seznámení Václava Kopty a Jany Zelenkové Video: Česká televize

„Reakce mé rodiny byla jednoznačně rozporuplná. Samozřejmě přišly obavy z toho, jestli děti tatínka ještě vůbec na podzim uvidí, jestli tatínek přežije a jestli se ve zdraví vrátí. Pak začala převládat zvědavost, co to s tatínkem udělá. Jestli náhodou trochu nezhubne a jestli si nezlepší taneční dovednosti. Manželka samozřejmě také neskákala radostí dva metry do vzduchu. Ale já si myslím, že naše výkony s Janou ji přesvědčí, že to bylo správné rozhodnutí,“ popsal Václav první pocity a reakce rodiny.

Obecně prý není soutěživý typ, ale doufá, že se to s obutím tanečních bot změní: „Upřímně doufám, že mě to vyhecuje, a že nezklamu Janu třeba tím, že po prvním nezdaru začnu fňukat. Musím ji upozornit, že jsem ufňukaný mamánek, takže budu potřebovat pevnou ruku. Držím se toho, že jsme jako olivy - až když jsme drceni, tak z nás jde to nejlepší,“ smál se.

Jeho taneční partnerka Jana naopak dodala, že Kopta přišel „nabuzený a nahecovaný“. „Ale jelikož jsem veliký pedant, tak si myslím, že nám to půjde spolu dobře. Myslím také, že to bude sranda,“ předvídá tanečnice. ■