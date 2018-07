Po rozchodu s manželem Kaira Hrachovcová nepropadá smutku. Čeká ji pohodové léto

Při výběru outfitu na open air bude herečka opět kreativní. Michaela Feuereislová

Pro dvě třetiny Čechů jsou festivaly oblíbenou prázdninovou aktivitou. To platí i pro celebrity, které na open airy vyráží s nadšením. Například Kaira Hrachovcová (43) se už nemůže dočkat Colours of Ostrava.

Jak se milovnice módy na akci připravuje? „Jelikož nejsem účinkující, řekla bych, že vypadat dobře na festivalu bude druhořadé, hlavní je, abych se dobře, pohodově cítila, hezky a pěkně si tu festivalovou atmosféru užila. To ovšem neznamená, že by mně bylo putna, co mám na sobě. Šik klobouk, propletené vlasy a volné šaty to jistí,” uvedla Kaira, která je pohodový typ, a to vždy, všude a za všech okolností, na workshopu k recyklaci triček v showroomu módního řetězce H&M.

Na Colours nechyběla ani loni. „To jsem si maximálně užila festivalové vystoupení dramatických umělců skupiny Buzerant v čele s Petrem Čtvrtníčkem. Velkolepé,” smála se.

A jak hodlá představitelka Mileny ze seriálu Přístav prožít prázdniny? „Léto je a bude příjemně pracovní. Natáčení, pohoda, čas trávený v přírodě a mezi přáteli,” říká Kaira Hrachovcová, která se nedávno po mnoha letech rozešla s manželem Janem Herčíkem. ■