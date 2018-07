Jablka v této rodině nepadají daleko od stromu. Vnučka Galatíkové se vydává ve šlépějích maminky, dědečka i babičky

Kristýna Frejová bude mít z dcery možná také herečku. Super.cz

„Mám poezii velmi ráda. Zásadní člověk, který mě k ní přivedl, byla moje máma, která nejen uměla básničky krásně sdělit, ale měla taky skvělý vkus. Když jsem teď seděla u přijímacích zkoušek na hereckou školu a adepti si vyberou básničku, kterou jsem si na přijímačkách vybrala já, tak je to velmi potěšující. Je dobré vědět, že poezie žije dál,” říká herečka, která knihu křtila a četla z ní společně s otcem Ladislavem Frejem.

Pomyslná štafeta se v rodině předává na další generaci. Kristýninu oblíbenou báseň si vybrala do recitační soutěže také její dcera Ráchel. Mladá slečna začíná dokonce pomalu koketovat s herectvím, ale maminka ji do toho zatím nijak nenutí. „Snažím se kolem toho našlapovat citlivě a opatrně. Snažím se ji udržovat stranou od roliček v seriálech a podobně. Teď ale nedávno dotočila svůj filmíček. Syn mé skvělé kamarádky, který se hlásí na FAMU, si vybral Ráchelku do role židovské holčičky, která má odejít do transportu. Kolem toho se příběh odvíjí. Bylo to těžké a krásné téma, a tak jsem Ráchelce dovolila, ať to zkusí. Když už na něčem pracovat, tak na tom, co má aspoň nějaký smysl,” říká herečka známá ze seriálů Kriminálka Anděl, Terapie či Modrý kód.

Pro Ráchel to ale rozhodně není jediná možná cesta. „Prozradila mi, že ji to baví. Když jí přišla další nabídka na casting pro oficiální produkci, tak mi řekla, že teď zrovna dotočila, že si to nechce zošklivit a že si dá pauzu. Moje dcera vyrostla v tom, že ji nikdy nikdo do ničeho nenutil, že je to její svobodné rozhodnutí. Takže pokud ji to bude bavit a půjde jí to, tak ať si to dělá. V našich zeměpisných šířkách je ale mnohem lepší něco umět a herectví mít jen jako koníčka,” říká Kristýna Frejová. ■