Manželovu kariéru upřednostnila před tou vlastní. Hvězda muzikálů se na scénu hned tak nevrátí

Karolina Gudasová Super.cz

„Hrála jsem v lednu a v květnu. Vzhledem k tomu, že rodím v prosinci, tak uvidím, kdy se vrátím,” uvedla na charitativním turnaji Hokejky pro Kluka Puka v Mikulově, který moderovala společně s hercem Pavlem Nečasem. „Nechávám to otevřené, uvidím, jak to budu s dítětem zvládat,” říká.

Většinu roku pobývá Karolina s rodinou ve Spojených státech, kde její manžel úspěšně působí v NHL. Je proto logické, že je kariéra manžela přednější. „Do nového projektu nebudu vstupovat, protože devadesát procent roku jsem v Americe. Nebylo by to ani zodpovědné vůči mým alternacím.”

Muzikálová zpěvačka zatím neuvažuje ani o tom, že by se pokusila uplatnit v Americe. „Se dvěma dětmi to je složitější. Zároveň nikdy nevíme, kde budeme, protože se můžeme kdykoli okamžitě stěhovat. Říkám si, že se teď budu věnovat dětem a za pět šest let můžu zase něco začít dělat,” říká Karolina Gudasová. ■