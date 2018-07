Tajemství Jiřiny Bohdalové: Promluvila o svém věznění a proč byla s tříměsíční dcerou Simonou ve Valdicích

Jiřina Bohdalová promluvila o těžkém období. Herminapress

Stále vitální a optimistická Jiřina Bohdalová (87) ve svém životě nezažívala vždy chvíle, kdy jí bylo do smíchu. Velmi krutou dobou pro ni a její rodinu bylo období, kdy byl její otec František Bohdal v 50. letech ve vězení. „Byl zavřený, co já pamatuji, za každého režimu,“ svěřila herečka, která na smutné chvíle nyní zavzpomínala.

Během války jejího tatínka věznilo gestapo za falšování potravinových lístků a o pár let později se dostal za mříže znovu. „Za paragrafy napomáhání k velezradě a ozbrojování za účelem násilného zvratu. Dostal patnáct let, přes šest let byl zavřený ve Valdicích,“ svěřila Bohdalová, která se po celou dobu musela starat o celou rodinu.

To pro ni jako mladou matku rozhodně nebylo jednoduché. „Když tátu a mě zatýkali, byla jsem tři měsíce v jiném stavu, měla jsem před svatbou, která se po mém propuštění konala bez něho. A když se dcera narodila, vezli jsme už do vězení ve Valdicích tříměsíční Simonu, aby ji viděl,“ odtajnila herečka, která svou dceru Simonu Stašovou (63) kvůli porodila předčasně.

„Odsoudili ho 18. března 1955 večer a z 18. na 19. v jednu hodinu v noci se narodila moje dcera jako osmiměsíční, nervní porod. Ale na to nechci vzpomínat, to už je zasutý. Mám v tomhle docela dobrou povahu - umím věci zasunout, abych mohla žít dál a snad někomu rozdávat i radost,“ svěřila herečka v knize 1968 očima 50 slavných osobnosti a popsala také, proč se do vězení tehdy dostala ona sama.

„Mamince se doma nic neříkalo, takže důvěrníkem táty - a to oni měli zjištěno - jsem byla já. A ze mě to chtěli jaksi dostat. Po dvou dnech výslechů mě museli pustit, došlo k tomu v jednu hodinu v noci. Tam si mě sice dovezli, ale nazpátek už samozřejmě ne, to jsem jela z Litoměřic autobusem. Ovšem musím říct, že odtamtud člověk odcházel tak rád, že se ani neptal na odvoz. To je vše, co k tomu chci říct,“ dodala Bohdalová v knize, ve které na těžké období zavzpomínalo dalších 49 známých osobností. ■