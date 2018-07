Patricie Solaříková jako antická bohyně. S Aničkou Slováčkovou se fotila v šatech ve vodě a vypadá to luxusně

Patricie a Anna na snímku pod vodou Foto: archiv P. Solařikové a Lucie Drlíková

Herečky si zahrály na modelky a dopadlo to skvostně. Patricie Solaříková (29) a Anna Slováčková (22) pod taktovkou fotografky Lucie Drlíkové zvládly náročný úkol, focení ve vodě. A to oblečené do antických rób a se složitými účesy.

„Potopit se s tím účesem a make-upem mi přišlo hrozně divný. A ještě divnější, když jsem se vynořila a nic tomu nebylo," svěřila Patricie, která od té doby, co zhubla, fušuje do modelingu čím dál častěji. „Neměla jsem problém zadržet dech nebo mít otevřené oči, ale dělalo mi problém udržet se kousek pod hladinou a také se šaty často zamotávaly do nohou. Byl to ale skvělý zážitek,“ řekla Super.cz Solařiková, která vypadá na fotkách prostě božsky.

I Anička maká na své postavě, pravidelně chodí do fitka a zdravě si vaří a jí, což pravidelně postuje na svých Instatories. Oběma holkám to opravdu sekne. To ostatně můžete na snímku s názvem „Každé ráno zdviháme slunce na nebe pro nový den“ posoudit. „Na snímku zobrazujeme kněžky, které každé ráno zdvihají lidem slunce na nebe,“ svěřila k focení s Aničkou Patricie, za které, se jim na sociálních sítích dostalo pouze pochvalných komentářů. ■