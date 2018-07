Omlouvám se za tu nohu! Spisovatelka Bára Nesvadbová ukázala reálnou fotku z dovolené u moře

Bára Nesvadbová s dcerou u moře. Nebála vystavit reálné tělo bez retuše. Foto: archiv B. Nesvadbové

Po několikadenní návštěvě karlovarského filmového festivalu vyrazila spisovatelka Bára Nesvadbová (43) na vytoužené prázdniny. Je to dámská jízda. Bára tráví čas se svojí maminkou a dcerou Bibi.

Lokace jsou v podstatě exotické, protože ne každý v současné době jezdí k moři zrovna do Polska. "Nikdy by mě nenapadlo, že vážně uřídím 3000 kilometrů za tři dny. Touhou Bibi po festivalu ve Gdyni se ze mně stal reálný kamioňák. Poslední zastávka, pohádkový Görlitz," napsala ke snímku, kde s maminkou a dcerou pózuje v kulisách nejvýchodnějšího německého města na hranici právě s Polskem.

Na druhé fotografii už si užívá pohodu u moře. "Reálné prázdniny. Omluva za tu nohu, ale už nemám grafiky, co by to zretušovali. Takže prostě hra na pravdu. Možná se donutím i běhat. Ale až v září," okomentovala snímek, kde nemá úplně dokonalé tělo, s humorem sobě vlastním. ■