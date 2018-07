Tohle jsou nové představitelky Charlieho andílků! Snesou srovnání s původní sexy sestavou?

Lupita Nyong'o, Kristen Stewart a Naomi Scott jako noví Charlieho andílci Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Další předělávka komediálního akčňáku Charlieho andílci zamíří do kin v příštím roce a herecké obsazení je přinejmenším zajímavé. Do hlavních rolí totiž obsadili Kristen Stewart (28), oscarovou Lupitu Nyong'o (35), kterou známe z filmu 12 let v řetězech, nebo a Naomi Scott (25), která si zahrála například ve snímku Power Rangers: Strážci vesmíru.