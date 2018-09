Je to dřina... (ilustrační foto) Profimedia.cz

Proč chodit do posilovny, když svaly lze trénovat i doma? Někdy se ale nepřítomnost odborné asistence nevyplácí. Mladá cvičenka chtěla vyzkoušet domácí hrazdu, ale skončilo to karambolem, který dolehl až do vedlejší místnosti. Dívenka přesto předstírala, že se vůbec nic nestalo.